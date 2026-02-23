Gizli kalp rahatsızlıklarını tespit edebilen akıllı tişört geliştirildi

İngiliz Kalp Vakfı ve Imperial College London araştırmacıları, ani kalp ölümlerinin önüne geçebilecek yeni bir teknolojiye imza attı.

Geliştirilen yapay zeka destekli akıllı tişört, hastaların kalplerindeki elektriksel sinyalleri sürekli olarak izleyerek ölümcül olabilen gizli rahatsızlıkları tespit etmeyi başarıyor.

Günlük kıyafetlerin altına rahatlıkla giyilebilen bu spor tarzı tişörtün göğüs bölgesine 50 adet hassas sensör dikildi.

Bu sensörler elde ettikleri verileri kablosuz olarak bir bilgisayara aktarıyor ve özel yapay zeka sistemi tehlikeli ritim bozukluklarını anında analiz ederek doktorlara bildiriyor.

KESİNTİSİZ VE KONFORLU İZLEME İMKANI

Mevcut taşınabilir EKG cihazları kablolu yapıları nedeniyle hastalara zorluk çıkarırken yıkanabilir özellikteki bu akıllı tişört, bir haftaya kadar aralıksız kullanılabiliyor.

Uzmanlar, standart 10 dakikalık hastane testlerinde gözden kaçabilen düzensiz kalp ritimlerinin bu uzun süreli tarama sayesinde çok daha kolay teşhis edilebileceğini vurguluyor.

BEŞ YIL İÇİNDE KULLANIMA SUNULACAK

İngiltere'de her hafta 35 yaş altı 12 gencin ölümüne neden olan kalıtsal hastalıkların teşhisinde devrim yaratacak olan cihaz, yakında 200 hasta üzerinde üç ay boyunca test edilecek.

Bu yenilikçi teknolojinin yaklaşık beş yıl içinde sağlık sektöründe yaygın kullanıma sunulması ve gelecekte çocukların kalp taramalarında da değerlendirilmesi hedefleniyor.