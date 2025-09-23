Android 16 tabanlı One UI 8 yayında: İşte güncelleme alan Samsung modelleri

Samsung, Android 16 tabanlı yeni arayüzü One UI 8'in kararlı sürümünü resmi olarak yayınlamaya başladı.

İlk olarak Güney Kore'de başlayan dağıtımın çok yakında diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor.

GÜNCELLEMEYİ İLK ALAN MODELLER

Normalde Ekim ayında dağıtılması planlanan güncelleme, eylül ayının son haftasında sürpriz bir şekilde başladı. Yeni One UI 8 güncellemesini ilk alan model ise Galaxy S24 FE oldu.

Beta sürecinde olan Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra kullanıcıları da artık kararlı sürüme geçiş yapabiliyor.

Benzer şekilde, katlanabilir modellerden Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 da Beta'dan çıkarak kararlı One UI 8 sürümünü almaya başladı.

YENİ ÖZELLİKLER VE GÜNCELLEME KONTROLÜ

Yeni güncellemenin, Now Brief ve geliştirilmiş Audio Eraser gibi yeni özellikler sunması bekleniyor.

Cihazınıza One UI 8 güncellemesinin gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar menüsünden Yazılım güncelleme bölümüne giderek İndir ve yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.