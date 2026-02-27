Android 17 Beta 2 yayında: İşte telefonlara gelen özellikler

İlk sürümden sadece iki hafta sonra gelen Android 17 Beta 2, uyumlu tüm Pixel telefon ve tablet modelleri için indirmeye sunuldu.

Bu dev güncelleme, işletim sisteminin arayüzünde ve arka plan işlevlerinde oldukça önemli değişiklikler barındırıyor.

YENİLENEN MENÜLER VE GİZLİLİK GÖSTERGELERİ

Yeni güncellemeyle birlikte karmaşıklığı önlemek adına hesaplar ve yedekleme menüleri tek bir çatı altında birleştirildi.

Ayrıca baştan tasarlanan gizlilik göstergeleri ve uydu bağlantısı için eklenen hızlı ayarlar kutucuğu kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

GELİŞMİŞ UYGULAMA BALONCUKLARI VE YENİ ARAÇLAR

Sisteme eklenen yeni baloncuk özelliği sayesinde kullanıcılar, uygulama simgelerine uzun basarak mesajlaşma dışındaki uygulamalar için de kayan pencereler oluşturabilecek.

Damlalık aracı ve yenilenmiş kişi seçici gibi yeni sistem bileşenleri ise uygulamaların hassas verilere erişim izinlerini büyük ölçüde kısıtlıyor.

ONLARCA KRİTİK SİSTEM HATASI ÇÖZÜLDÜ

Geliştirici ekibi bu sürümle birlikte cihazların aniden donmasına, yeniden başlamasına ve uygulamaların çökmesine neden olan birçok kritik platform hatasını giderdi.

Ses ayarlarındaki zil sesi önizleme sorunlarından kilit ekranı kilitlenmelerine kadar pek çok performans sorunu bu güncellemeyle tarihe karıştı.