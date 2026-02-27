PS Plus abonelerine mart ayında sunulacak ücretsiz oyunlar

Sony'nin popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus, her ay olduğu gibi mart ayında da oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor.

Hizmetin en alt abonelik katmanı olan Essential kullanıcılarına, bu ay birbirinden iddialı yapımlar ücretsiz olarak sunulacak.

MART AYININ ÜCRETSİZ OYUN LİSTESİ

PlayStation Plus Essential kütüphanesine mart ayında PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 ve The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road oyunları eklenecek.

Kullanıcılara sunulan bu dört iddialı oyunun PlayStation Store üzerindeki toplam değerinin 4 bin TL'yi aştığı belirtiliyor.

EXTRA VE DELUXE OYUNLARI YAKINDA DUYURULACAK

Oyunseverler, bu yapımlara sürümlerine göre hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 konsolları üzerinden sorunsuzca erişim sağlayabilecek.

Üst düzey paketler olan PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına dahil edilecek diğer yeni oyunların ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.