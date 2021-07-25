Android deprem uyarı sistemi, Filipinler'de hayat kurtardı

Android işletim sistemindeki deprem uyarı sistemi, Filipinler'deki bir deprem öncesi kullanıcılara bilgi vererek can kayıplarının önüne geçti.

Google'ın Android akıllı telefonlardaki ivmeölçer sensörlerini deprem tespit etmek için kullandığı sistem, geçtiğimiz yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlatılmış ve ardından birçok farklı ülkede kullanıma sunulmuştu.

Bu özellik ile birlikte, Android cihazlar önce bir depremin neden olduğu dalgaları tanıyor. Ardından Google, telefonlardan gelen verileri analiz ederek sismik aktivitenin arttığı alandaki kullanıcılara erken uyarı mesajı gönderiyor. Kullanıcılar da bu hizmeti reddetmedikleri takdirde otomatik olarak bilgilendiriliyor.

FİLİPİNLER'DE HAYAT KURTARDI

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu’ndan alınan verilere göre, 23 Temmuz sabahı Filipinler’in Tingloy kentinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yaklaşık bir dakika sürdüğü belirtilen sarsıntı başlamadan önce, bazı kullanıcıların telefonuna bildirim geldi.

Android işletim sistemli akıllı telefonlarına gelen "deprem olabilir" uyarısından birkaç saniye sonra depreme yakalanan vatandaşlar, sistemin işe yaradığını söyledi.

Şirket, hem depremleri tespit etmek hem de insanları uyarmak için deprem algılama sistemine tamamen güveniyor. Çünkü neredeyse her akıllı telefon, mini bir sismograf gibi davranan ve birincil ve ikincil deprem dalgalarını tespit edebilen bir ivmeölçer sensörüne sahip.

Bu nedenle Google, milyonlarca Android telefonu bu sisteme bağlayarak, dünyanın en büyük deprem algılama ağını kurmak istiyor.

Google’ın destek aldığı deprem bilimi uzmanları, meydana gelebilecek yanlış uyarılara rağmen akıllı telefonların mini-sismograflara dönüşmesinin büyük bir avantaj sağlayacağını söylüyor.

Araştırmacılara göre çoğu akıllı telefonun sensörü, depremin merkez üssünün yaklaşık 1 kilometre içindeki 3,1 ve üzerindeki şiddetleri kaydedebiliyor.

DEPREM UYARI BİLDİRİMLERİ NASIL AÇILIR

Eğer siz de Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon kullanıyorsanuz, Ayarlar > Konum > Deprem uyarıları yolunu izleyerek bildirimleri açıp kapatabilirsiniz.