Android'de banka hesabınızı çalan zararlı yazılım: Octo

50 bin indirmesi olan Fast Cleaner uygulamasının, Octo içerdiği gerekçesiyle acilen kaldırılması gerektiği duyuruldu. Söz konusu yazılım, özellikle banka hesaplarını hedef alıyor.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.

Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini kayıt altına alabiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yeni zararlı yazılım: Octo

Siber güvenlik uzmanları, Octo adlı bir cihaz içi dolandırıcılık ve bankacılık kötü amaçlı yazılımı biçiminin tehlikelerine değindi.

50 bin yüklemeye sahip Fast Cleaner adlı bir uygulamanın da Octo içerdiği bulundu. Fast Cleaner isimli uygulamayı indirdiyseniz, acilen telefonunuzdan kaldırmanız gerekiyor.

Siber dolandırıcılar, insanlardan virüslü uygulamanın tehlikelerini gizlemek için siyah bir ekran ekliyor. Hatta parlaklığı uzaktan sıfıra ayarlayan ve bildirimleri devre dışı bırakan yazılım, kendini gizlemeyi başarıyor.

Kötü amaçlı yazılım, dolandırıcıların telefonu ellerinde tutuyormuş gibi gördüklerine dokunmalarına, yazmalarına, kopyalamalarına ve değiştirmelerine olanak tanıyor.