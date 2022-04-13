Petrol
104.52
-0.11%
Euro
15.83
0.11%
Dolar
14.58
-0.14%
Altın
922.32
0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
589.433
-0.94%
BTXN Coin
31.06
-2.04%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Android'de banka hesabınızı çalan zararlı yazılım: Octo

    50 bin indirmesi olan Fast Cleaner uygulamasının, Octo içerdiği gerekçesiyle acilen kaldırılması gerektiği duyuruldu. Söz konusu yazılım, özellikle banka hesaplarını hedef alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 10:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Android'de banka hesabınızı çalan zararlı yazılım: Octo

    Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.

    Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini kayıt altına alabiliyor.

    Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

    Yeni zararlı yazılım: Octo

    Siber güvenlik uzmanları, Octo adlı bir cihaz içi dolandırıcılık ve bankacılık kötü amaçlı yazılımı biçiminin tehlikelerine değindi.

    50 bin yüklemeye sahip Fast Cleaner adlı bir uygulamanın da Octo içerdiği bulundu. Fast Cleaner isimli uygulamayı indirdiyseniz, acilen telefonunuzdan kaldırmanız gerekiyor.

    android

    Siber dolandırıcılar, insanlardan virüslü uygulamanın tehlikelerini gizlemek için siyah bir ekran ekliyor. Hatta parlaklığı uzaktan sıfıra ayarlayan ve bildirimleri devre dışı bırakan yazılım, kendini gizlemeyi başarıyor.

    Kötü amaçlı yazılım, dolandırıcıların telefonu ellerinde tutuyormuş gibi gördüklerine dokunmalarına, yazmalarına, kopyalamalarına ve değiştirmelerine olanak tanıyor.


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    'Ukrayna için 8 savunma devi ile görüşülecek'
    Dünya

    'Ukrayna için 8 savunma devi ile görüşülecek'

    Baba'nın Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın 5 yıldır aşk yaşadığı isme bakın! Yasak Elma'da fırtına gibi esiyor
    Medya

    Baba'nın Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın 5 yıldır aşk yaşadığı isme bakın! Yasak Elma'da fırtına gibi esiyor

    Görüş Bildir