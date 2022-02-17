Ani frenleme nedeniyle 416 bin Tesla aracına soruşturma açıldı

Sürücü yardım sistemi Autopilot'a bağlı beklenmedik fren aktivasyonu raporları nedeniyle, 416 bin Tesla aracı hakkında resmi bir soruşturma başlatıldı.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz günlerde bazı Tesla modellerine monte edilen arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini artırdığını söylemiş ve bu nedenle piyasadaki 475 bin aracı geri çağırmıştı.

Daha sonra ise ABD'li şirket, bazı modellerin kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilen bir yazılım hatasından dolayı 53 bin 822 ABD aracını geri çağırma kararı almıştı.

ŞİMDİ DE 416 BİN TESLA ARACINA SORUŞTURMA AÇILDI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), perşembe günü yaptığı açıklamada, sürücü yardım sistemi Autopilot'a bağlı beklenmedik fren aktivasyonu raporları nedeniyle 416 bin Tesla aracı hakkında resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu.

NHTSA, son dokuz ay içinde konuyla ilgili 354 şikayet almasının ardından ABD'deki 2021-2022 Tesla Model 3 ve Model Y araçlarını incelemeye aldı.

Tesla, her ne kadar frenlemenin normal çalıştığını söylese de bazı araç sahipleri, araçların aniden frenleme yaptığını söylüyor.

2021 Tesla Model Y kullanan bir müşteri, konuyla ilgili NHTSA'ya yaptığı şikayet başvusunda şu ifadelere yer verdi:

"Ekim ayında, saatte 128 km hızla bir otoyolda giderken, otomobil sert fren yaptı ve 1 saniyeden bile daha kısa sürede 128 km/s hızdan 111 km/s hıza kadar yavaşladı.

Frenleme öyle şiddetliydi ki bir anda öne doğru fırladım ve neredeyse arabanın kontrolünü kaybediyordum."

Son zamanlarda Tesla'yı yakından inceleyen Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, en ufak bir sorunda otomobilleri geri çağırma listesine ekliyor.