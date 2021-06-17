Aniden ortadan kaybolan Betelgeuse yıldızının sırrı çözüldü

Bilim insanları, Dünya’dan net bir şekilde görülebilen Betelgeuse isimli yıldızın, geçen yıl aniden ortadan kaybolmasının gizemini çözdüklerini açıkladı

Orion takımyıldızındaki kırmızı bir süperdev olan Betelgeuse, 2019’un sonlarında gökyüzünden silindi.

Söz konusu durum, birçok uzmanın yıldızın patlamak üzere olabileceğine düşünmesine neden oldu.

Bilim insanları, Dünya’dan net bir şekilde görülebilen yıldızın, geçen yıl aniden ortadan kaybolmasının ardındaki gerçekleri ortaya çıkardı.

GAZ BULUTU IŞIĞINI KESTİ

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, devasa yıldızın büyük bir gaz kabarcığı çıkardığını ve bu gazın soğuyarak, yıldızın ışığını geçici olarak engelleyen bir toz bulutu oluşturduğunu keşfetti.

Daha önce bazı uzmanlar, düzensiz kararma olayı gözlemlendiğinde Betelgeuse'un patlamanın eşiğinde olduğuna inanıyordu. Ancak yeni görüntüler, yıldızın yüzeyinin zaman içinde nasıl değiştiğini ve karardığını net bir şekilde görülmesini sağladı.

Yeni çalışmanın bulguları, aynı zamanda Harvard & Smithsonian'daki Astrofizik Merkezi müdür yardımcısı Andrea Dupree tarafından, 2020 yazında yapılan çalışmanın sonuçlarıyla da örtüştü.

Öte yandani Dünya'dan 700 ışık yılı uzaklıkta bulunan Betelgeuse, Nisan 2020'ye kadar normal parlaklığına geri döndü.