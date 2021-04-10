Antarktika’daki buz tabakaları çökme riskiyle karşı karşıya

Bilim insanları, Antarktika'yı çevreleyen geniş ve yüzen buz platformlarının üçte birinden fazlasının küresel ısınma nedeniyle çökme riski altında olduğunu açıkladı.

Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'da, buzul kayıpları yaşanıyor ve bilim insanları, buradaki buz tabakasını yakından inceliyor.

İngiltere’de yer alan Reading Üniversitesi, iklim değişikliğinin küresel sıcaklıkları artırması nedeniyle, Antarktika'yı çevreleyen yüzen buz platformlarının erime ve çöküş riskini araştırdı.

ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASİ RİSK ALTINDA

Bilim insanları, tüm Antarktika buz sahanlıklarının yüzde 34'ünün (yaklaşık yarım milyon kilometre kare), 4 derece civarındaki ısınma nedeniyle çökme riski altında olacağını buldu.

2017'de, A68 buzdağını oluşturmak için bölünen yarımadada kalan en büyük buz tabakası olan Larsen C’nin özellikle tehdit altında olan dört buz sahasından biri olduğu belirtildi.

DENİZ SEVİYELERİ YÜKSELEBİLİR

Çalışmanın yazarlarından Ella Gilbert, “Buz rafları, karadaki buzulların okyanusta serbestçe dolaşmasını ve deniz seviyesinin yükselmesini önleyen önemli tamponlardır. Bunlardan birinin çökmesi durumunda, bir şişeden dev bir mantarın çıkarılması gibi, buzullardan muazzam miktarda su denizlere ulaşır ve deniz seviyesi ciddi şekilde yükselir.

Eğer sıcaklıklar mevcut oranlarda yükselmeye devam ederse, önümüzdeki on yıllarda daha fazla Antarktika buz tabakasını kaybedebiliriz."

2020 EN SICAK YILLARDAN BİRİ OLMUŞTU

Bilim insanlarına göre, iklim değişikliği nedeniyle Dünya'nın sonu yavaş yavaş gelmeye başlıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'nin en sıcak üç yıldan biri olarak kayıtlara geçtiğini açıklayarak, bu tehlikeyi bir kez daha doğrulamıştı.

WMO'dan yapılan açıklamada, 2020 yılında dünyanın 2016 ve 2019'un ardından üçüncü en sıcak yılını yaşadığı belirtilmişti.