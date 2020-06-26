Antarktika'daki buzlar eriyince penguenler mutlu oluyor

Bilim insanları, Antarktika'daki Adelie penguenlerinin buzun erimesinden dolayı çok mutlu olduklarını keşfetti.

Son yıllarda artan sıcaklıklar nedeniyle buzulların hızla eridiği zaten biliniyor. Uydu verilerini izleyen araştırmacılar, bu erimelerin rekor düzeye ulaştığını söylüyor.

Her ne kadar eriyen buzullar Dünya'yı tehdit etse de bu durumdan mutlu olan canlılar da var.

Kutup biyologları, Antarktika'nın en yaygın penguen türü Adelie’nin, deniz buzlarının seyreldiği dönemlerde daha fazla üreme eğilimi gösterdiğini biliyordu. Ancak araştırmacılar, şimdiye kadar bu durumun nedenini çözememişti.

PENGUENLER TAKİBE ALINDI

Japonya Ulusal Kutup Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, GPS cihazları ve video kameralar yerleştirdikleri 175 pengueni, buzlu koşulların değişim gösterdiği 4 mevsim boyunca takibe aldı.

Bu gözlemler, penguenlerin yürüme, yüzme ve dinlenme gibi davranışlarının kategorize edilmesine ve dalışlar sırasında yakalanan av sayısının hesaplanmasına olanak tanıdı.

BUZLAR ERİDİKÇE PENGUENLER MUTLU OLUYOR

Enstitünün baş araştırmacısı Yuuki Watanabe, “Nedeni çok basit. Bu penguenler deniz buzları azaldıkça mutlu oluyor.” dedi.

Watanabe, bunun nedeni olarak da penguenlerin buzun azaldığı koşullarda yürümek yerine yüzerek seyahat edebildiğini gösterdi.

Deniz buzlarının yoğunlaştığı dönemlerde penguenler, avlanacakları suya erişmek için uzun süre yürümek ve buzda çatlak aramak zorunda kalıyor. Ancak buzların eridiği dönemlerde istedikleri yerden suya dalabiliyor.





Öte yandan bilim insanları, bu durumun yalnızca Antarktika’nın ana kıtasal kısmında yaşayan penguenler için geçerli olduğunu, diğer bölgelerde yaşayan penguenlerin tam tersi bir davranış gösterdiğini söylüyor.