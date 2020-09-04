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- AnTuTu'ya göre ağustos ayının en iyi android telefonları
AnTuTu'ya göre ağustos ayının en iyi android telefonları
- Haber Merkezi
- 04.09.2020 - 13:41
- Güncelleme : 04.09.2020 - 13:41
Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz ağustos ayının en yüksek puan alan android akıllı telefonlarını açıkladı.
Bütün telefonların Snapdragon 865 modellerinden güç aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.
LİDER: XIAOMI MI 10 ULTRA
Xiaomi’nin Mi 10 serisindeki en yeni akıllı telefonu olan Mi 10 Ultra, 646 bin 730 puan alarak, 5 aydır lider olan Oppo Find X2 Pro'yu koltuğundan etti ve zirveye yerleşti.
Qualcomm'un en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 865'ten güç alan Xiaomi Mi 10 Ultra'da 16GB RAM ve 512GB depolama alanı yer alıyor.
Listenin ikinci sırasında ise 637 bin 616 puan alan Vivo IQOO 5 modeli yer alıyor. Yine Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan telefonda, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı bulunuyor.
AĞUSTOS AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU
AnTuTu'nun ağustos ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:
- Xiaomi Mi 10 Ultra - 646 bin 730
- Vivo IQOO 5 - 637 bin 616
- Asus ROG Phone 3 - 629 bin 245
- Black Shark 3S - 620 bin 311
- Vivo X50 Pro+ - 608 bin 396
- Oppo Find X2 Pro - 607 bin 276
- Oppo Find X2 - 600 bin 976
- Xiaomi Mi 10 Pro - 600 bin 618
- IQOO Neo 3 - 599 bin 955
- Redmi K30 Pro - 595 bin 738