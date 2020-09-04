AnTuTu'ya göre ağustos ayının en iyi android telefonları

AnTuTu'ya göre ağustos ayının en iyi android telefonları

AnTuTu puanına göre, ağustos ayının en güçlü 10 android telefonunu sizler için listeledik.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz ağustos ayının en yüksek puan alan android akıllı telefonlarını açıkladı.

Bütün telefonların Snapdragon 865 modellerinden güç aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.

LİDER: XIAOMI MI 10 ULTRA

Xiaomi’nin Mi 10 serisindeki en yeni akıllı telefonu olan Mi 10 Ultra, 646 bin 730 puan alarak, 5 aydır lider olan Oppo Find X2 Pro'yu koltuğundan etti ve zirveye yerleşti.

Qualcomm'un en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 865'ten güç alan Xiaomi Mi 10 Ultra'da 16GB RAM ve 512GB depolama alanı yer alıyor.

Listenin ikinci sırasında ise 637 bin 616 puan alan Vivo IQOO 5 modeli yer alıyor. Yine Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan telefonda, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı bulunuyor.

AĞUSTOS AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU

AnTuTu'nun ağustos ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde: