Apple, 10 Kasım'da yeni bir etkinlik düzenleyecek

Apple'ın bu yıl düzenleyeceği son etkinlik olacak "One More Thing", 10 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek. Etkinlikle ilgili tüm detaylar haberimizde.

ABD'li teknolıji devi Apple, 15 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte yeni Apple Watch ve iPad modellerini tanıtmıştı.

Ardından 13 Ekim tarihinde "Hi, Speed" isimli etkinlikte yeniden kullanıcılarının karşısına çıkan Apple, bu sefer de iPhone 12 serisini görücüye çıkarmıştı.

ABD'li şirket, bu sefer de "One More Thing" isimli etkinlikte sahne alacak. 10 Kasım'da gerçekleşecek etkinlik, koronavirüs nedeniyle yine internet üzerinden yapılacak.

APPLE'IN ETKİNLİĞİNDEN NELER BEKLENİYOR?

Bildiğiniz gibi Apple, geçtiğimiz aylarda 2005 yılından bu yana kullandığı Intel işlemcilerinden vazgeçip, Mac modellerinde kendi işlemcilerini kullanma kararı almıştı. Yeni etkinlikte, ilk Apple Silicon işlemcili Mac'lerin görücüye çıkması bekleniyor.

Ayrıca etkinlik ile birlikte, Apple'ın yeni işlemcisi hakkında tüm detaylar da gün yüzüne çıkmış olacak.

"One More Thing" isimli etkinlikle ilgili şimdilik fazla bir detay yok. Etkinlikteki gelişmeleri 10 Kasım tarihinde yine anlık olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Instagram: @eshteknoloji