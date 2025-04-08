Apple, 20. yıl dönümü için ultra şık iPhone Pro modeli planlıyor

Haber Merkezi

Apple, iPhone serisinin 20. yıl dönümünü özel bir modelle kutlamaya hazırlanıyor. İddialara göre şirket, 2027 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni bir Pro modeliyle iPhone tasarımında önemli bir değişikliğe gidecek.

Bu yeni modelin, Jony Ive'ın "tek bir cam levha gibi görünen" iPhone vizyonunu gerçeğe dönüştürmesi bekleniyor.

ULTRA ŞIK IPHONE'LARA DOĞRU

Son yıllarda daha kalın ve daha az şık iPhone'lar ürettiği için eleştirilen Apple, tasarım anlayışında önemli bir değişikliğe gidiyor.

Şirketin, iPhone 17 Air modelinin piyasaya sürülmesiyle başlayacak olan bu dönüşüm, 20. yıla özel Pro modeliyle zirveye ulaşacak.

Yaklaşan Pro modelinde daha fazla cam kullanılması bekleniyor. Bu durum, dayanıklılık ve onarılabilirlik konusunda endişelere yol açsa da Apple'ın tasarım felsefesiyle uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.