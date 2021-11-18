Apple, 2023 model iPhone'larda kendi 5G modemini kullanacak

Qualcomm, Apple'ın 2023 yılı itibarıyla iPhone'larda kendi 5G modemini kullanmaya başlayacağını doğruladı.

Geçtiğimiz yıllarda Intel'in modem birimini satın alan Apple, kendi 5G modemini üretmek için çalışmalarına hız vermişti.

Şirket, iPhone 12 ve iPhone 13 modellerinde ise Qualcomm'un ürettiği 5G modemlerini tercih etti.

2023'TE KENDİ MODEMLERİNE GEÇİYOR

Apple ile ilgili güvenilir tahminleriyle tanıdığımız analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın Qualcomm modemlerine yavaş yavaş veda edeceğini ve 2023'te kendi modemlerini kullanacağını daha önce açıklamıştı.

Şimdi ise bu açıklamalar Qualcomm tarafından da doğrulandı. Mac bilgisayarlarda kendi işlemcisini kullanmaya başlayan Apple, artık 2023'ten itibaren iPhone'larda kendi 5G modemini kullanacak.

Apple tarafından geliştirilen modemlerin, Qualcomm veya Intel'in çözümlerine kıyasla daha yüksek hızlar, iyileştirilmiş gecikme süresi ve başka avantajlar sunması bekleniyor.

Qualcomm, 2023'te her beş Apple cihazından yalnızca birinin Qualcomm modeme sahip olacağını tahmin ediyor. Buradan hareketle Apple, iki yıl sonra iPhone'larda kullanılacak modemlerin yüzde 80'ini kendisi üretecek.