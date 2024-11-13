Apple, 2026 yılında akılllı ev kameralarını piyasaya sürecek

Haber Merkezi

Teknoloji devi Apple, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Vision Pro ve iPad robotu gibi yenilikçi ürünlerle karşımıza çıkan şirket, şimdi de akıllı ev pazarına odaklanıyor.

Apple'ın 2026 yılında akıllı ev IP kameraları piyasaya sürmeyi planladığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ APPLE'DAN, ÜRETİM GOERTEK'TEN

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın uzun süredir tedarikçisi olan Goertek'in bu kameraları üreteceğini iddia ediyor.

Kuo'ya göre Apple, 2026 yılında akıllı ev kameralarının seri üretimine başlamayı hedefliyor.

Goertek, AirPods üretimi ve Apple Vision Pro tedarik zincirindeki rolünün yanı sıra, bu yeni kameraların üretiminde de görev alacak.

APPLE INTELLIGENCE VE SIRI DESTEĞİ

Apple'ın akıllı ev kameralarının Apple Intelligence ve Siri entegrasyonuyla geleceği tahmin ediliyor.

Bu sayede kameralar, diğer Apple cihazlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olacak ve kullanıcıların akıllı evlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak.

Yapay zeka desteğiyle birlikte kameralar, gelişmiş güvenlik ve otomasyon özellikleri sunabilecek.

Akıllı ev kameralarının fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı tahminler, kurulum ve vidaların dahil olduğu bir paketin bütçe dostu bir Android telefonla aynı fiyatta olabileceğini öne sürüyor.