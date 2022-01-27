Apple, 6 yıl sonra Çin'de liderliğe yükseldi

Apple, dünyanın en büyük mobil telefon piyasası olan Çin’de 2021’in son çeyreğinde en fazla telefon satan şirket oldu.

Bir zamanlar Çin pazarında açık ara lider olan Huawei, hem rakiplerinin artmasıyla hem de ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle dibe doğru olan yolculuğuna devam ediyor.

Counterpoint Research tarafından yayınlanan araştırmaya göre; Huawei’nin sıralamada çakılması sonrası Apple, iPhone 13’ün de yardımıyla Çinli rakipleri Vivo ve Oppo’yu geride bırakarak son çeyrekte birincilik koltuğuna oturdu.

6 YIL SONRA GELEN LİDERLİK

Çip krizi ve ekonomik yavaşlama kaynaklı sınırlanan üretim ve tüketim talebi nedeniyle, ülkedeki telefon pazarında yaşanan yüzde 9’luk küçülmeye rağmen Apple, satışlarını yüzde 32 artırdı ve 6 yıl aranın ardından Çin pazarının lideri oldu.

Rakamları değerlendiren Analist Mengmeng Zhang, “Apple’ın göz kamaştırıcı performansı, kısmen izlediği fiyat stratejisi, kısmen de Huawei’den kazandığı pazar payından kaynaklanıyor.” yorumunu yaptı.

2021 GENELİNDE LİDER VIVO

2021 geneline baktığımızda, Vivo'nun yüzde 22 pazar payıyla Çin'de zirvede olduğunu görüyoruz. İkinci sırada yüzde 22 payla Oppo yer alırken, Apple ise yüzde 16 pazar payıyla üçüncü sıraya yerleşti.