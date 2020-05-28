Apple, ABD'deki 100 mağazasını bu hafta açıyor

Apple, yoğun koronavirüs önlemleriyle birlikte bu hafta ABD genelindeki 100 mağazasını daha açma kararı aldı.

Koronavirüs salgını Çin'de yavaş yavaş etkisini yitirirken, bu sefer de Avrupa ülkelerinin tehdit altında olması ve ölüm oranlarının artması, Apple'ın dünya genelindeki tüm mağazalarının kapanmasına neden olmuştu.

İLK MAĞAZALAR AÇILDI

Nisan ayının sona ermesinin ardından harekete geçen Apple, teker teker mağazalarını açmaya başlıyor.

İlk olarak 5 Mayıs'ta Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Apple Store'u açan şirket, diğer mağazalarını da kademeli olarak açmaya başladı.

ABD'DE BU HAFTA 100 MAĞAZA DAHA AÇILIYOR

Apple. ABD genelinde 100 mağazasını daha bu hafta açacağını duyurdu. Bu adımla birlikte, Apple'ın ABD genelindeki toplam 271 mağazasının yaklaşık yarısı tam işlevleriyle birlikte açılmış olacak.

ABD merkezli şirket, geçen hafta da ABD genelindeki 25 mağazasını ve Kanada'daki 12 mağazasını yeniden açarak hizmet vermeye başlamıştı.

YENİ MAĞAZA ÖNLEMLERİ

İlk olarak Apple mağazasında bulunan herkes, (personeller dahil) maske takmak zorunda kalacak. Maskesiz mağazaya gelen müşteriler, mazanın önünde yetkiliden maske talep edebilecek.

Gelen müşterilerin ateşi dışarıda ölçülecek ve her müşteriye herhangi semptom gösterip göstermediği veya virüslü biriyle daha önce temas edip etmediği sorulacak.

Mağazalarda ayrıca gün boyu yoğun temizlik önlemleri alınacak. Özellikle ürünler ve müşterilerin yoğun olduğu yerler sık sık dezenfekte edilecek.

Tüm mağazalarda sosyal mesafe kurallarına uyularak kısıtlı sayıda müşteri kabul edilecek. Diğer müşteriler mağazanın dışında bekletilecek.