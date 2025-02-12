Apple akıllı ev robotları için çalışmalarını hızlandırdı

Haber Merkezi

iPhone, neredeyse yirmi yıllık geçmişinde en kritik dönemlerinden birine giriyor. Premium tasarımı, Apple'ın yazılım ve hizmetleriyle entegrasyonu sayesinde akıllı telefon pazarının zirvesinde yer alan iPhone, artık lider teknolojilere sahip değil.

Apple Intelligence, rakip platformların gerisinde kalırken, katlanabilir telefonlar ve üç katlı teknolojilerdeki gelişmeler iPhone'un tasarımında köklü değişikliklere yol açtı.

2020'deki son büyük tasarım değişikliğinden bu yana, iPhone'un görünümü ve hissi önemli ölçüde değişmedi.

Bu durum, iPhone satışlarını etkilemeye başladı. Tatil döneminde iPhone satışları geçen yıla göre yüzde 1 azalarak beklentilerin altında kaldı. Çin'de ise gelirler yüzde 11 düştü.

AKILLI EV ROBOTU HAMLESİ

Apple, ev robotları üzerinde çalışmak için işe alımını hızlandırıyor. Geçen yıl, Apple'ın robotik teknoloji ve ev için gelecekteki ürünler üzerinde çalışan gizli mühendislik ve araştırma ekiplerine sahip olduğunu bildirilmişti.

Bu girişim, şubat ayında dağıtılan Apple'ın otonom araç biriminde ortaya çıktı. Robotik çalışmaları, Ev Laboratuvarları donanım mühendisliği grubu ve Kevin Lynch'in makine öğrenimi organizasyonundaki yapay zeka özel projeler ekibi tarafından yönetiliyor. Bir masaüstü robot ve belki bir gün insansı bir model üzerinde çalışıyorlar.

Şirket, insansı olsun ya da olmasın, mobil bir robot geliştirmenin ilk araştırma aşamalarında.

Ancak Apple'ın yaklaşan akıllı ev merkezinin bir adaptasyonu olan masaüstü botun 2027 yılına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple'ın bu çabaya daha fazla önem verdiğine dair işaretler var. Şirket, robotik konusunda deneyimli daha fazla mühendis ve araştırmacı işe alıyor.

Son birkaç haftadır, Apple robotik uzmanları için birkaç yeni iş ilanı yayınladı. İlanlarda, "Ekibin bir üyesi olarak, Apple ürünlerine yeni deneyimler getirmek için yüksek vasıflı mühendisler ve bilim insanlarından oluşan küçük bir ekiple çalışma fırsatına sahip olacaksınız." deniyor.

MacRumors'un vurguladığı gibi Apple, geçen ay bir masaüstü robotla ilgili bir araştırma makalesi yayınladı.

Cihaz, Pixar'ın logosundaki lambaya benziyor ve Apple'ın 2027 ürününün nasıl görünebileceğine dair çok erken bir fikir verebilir.

Sonuç olarak, Apple'ın masaüstü robotu, robotik bir uzuvla bağlı ekranlı bir HomePod akıllı hoparlöre daha yakın bir şey olabilir.