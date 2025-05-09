Apple akıllı gözlükleri için yeni çip geliştiriyor

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Apple'ın geliştirdiği bu yeni akıllı gözlükler, şirketin üzerinde çalıştığı ileri düzey artırılmış gerçeklik (AR) cihazlarından farklı bir segmentte konumlanacak.

Bu yeni ürün, özellikle Meta'nın kamera özellikli Ray-Ban akıllı gözlükleriyle rekabet etmeyi hedefliyor.

Gözlüklerin üretiminin 2026 sonu veya 2027'de başlaması planlanıyor ve işlemci üretimini yine Apple'ın diğer önemli çiplerinde olduğu gibi Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) üstlenecek.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN PLANDA

Geliştirilen çipin, iPhone, iPad ve MacBook gibi cihazlarda kullanılan işlemcilere kıyasla daha az enerji tüketmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda, yeni çipin Apple Watch'ta kullanılan çip mimarisine benzer bir yapıda olacağı belirtiliyor.

Ayrıca bu çip, AR özelliği taşımayan akıllı gözlükler için planlanan çoklu kamera sistemlerini de destekleyecek şekilde tasarlanıyor.

GELECEKTE KAMERALI APPLE ÜRÜNLERİ YOLDA

Apple'ın ayrıca AirPods ve akıllı saatlerine de kamera entegre etmek için çalışmalar yürüttüğü biliniyor.

Bu ürünler için "Nevis" ve "Glennie" kod adlı çiplerin geliştirildiği belirtiliyor. Apple'ın giyilebilir cihazlar bölümü halihazırda Apple Watch, AirPods ve Vision Pro karma gerçeklik başlığını içeriyor.

Şirketin silikon geliştirme çalışmaları sadece giyilebilir cihazlarla sınırlı değil; 2025'in sonlarından itibaren yeni iPad Pro ve MacBook Pro modellerinde M5 çipinin yerini alacak olan "M6 (Komodo) ve M7 (Borneo)" çiplerinin de hazırlık aşamasında olduğu ifade ediliyor.