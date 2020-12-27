Apple, App Store komisyon oranlarını düşürüyor

Apple, 1 Ocak 2021 itibarıyla oyun geliştiricilerinden aldığı yüzde 30'luk App Store kesintisini yüzde 15'e indirecek. Şirket, şimdiden bilgilendirme e-postalarını göndermeye başladı.

App Store kurallarına göre geliştiriciler, mobil oyunlarda Apple'ın uygulama içi faturalandırma sistemini kullanmak zorunda. Çünkü Apple, bu ödeme yöntemlerinden yüzde 30'a kadar kesinti yapıyor.

Hatta geçtiğimiz aylarda Fortnite'a eklediği kendi ödeme sistemi ile bu kesintilerden kurtulmayı amaçlayan Epic Games, Apple ile sorun yaşamış ve Fortnite App Store'dan kaldırılmıştı.

APPLE YENİ YILDA İNDİRİME GİDİYOR

Yüzde 30'luk yüksek kesinti nedeniyle geliştiriciler tarafından topa tutulan Apple, 1 Ocak'tan itibaren oyun geliştiricilerinden aldığı yüzde 30'luk App Store kesintisini yüzde 15'e indirecek.

Bu haftanın başlarında Apple, şartlara uyan geliştiricilere programa kabulleri hakkında e-posta göndermeye başladı ve yüzde 15’e indirilen komisyon oranının 1 Ocak 2021’de yürürlüğe gireceğini yeniden hatırlattı.

"Küçük İşletme Programı" kapsamında uygulanacak söz konusu indirim, yalnızca yılda 1 milyon doların altında geliri olan işletmeler ve geliştiriciler için geçerli. Yılda 1 milyon dolardan fazla kazanan geliştiricilere yüzde 30'luk kesinti uygulanmaya devam edecek.

Bu nedenle geliştiricilerin yüzde 98'lik kısmının bu indirimden faydalanması bekleniyor.