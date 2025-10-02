Apple, bir iPhone modelini daha külüstür ilan etti

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da eski modellerinden birini "külüstür" (vintage) olarak ilan etti.

Şirket, üç kameralı ilk iPhone modeli olan popüler iPhone 11 Pro Max’i ve Apple Watch Series 3’ü resmi olarak "külüstür" ürünler kategorisine aldı.

"KÜLÜSTÜR" ETİKETİ NE ANLAMA GELİYOR

Apple, ürünlerini piyasadan çektikten beş yıl sonra bu kategoriye alıyor. Bu statüdeki bir cihaz için Apple ve yetkili servis sağlayıcıları, artık yalnızca ellerinde parça bulunduğu sürece onarım hizmeti sunabiliyor.

Bu da, bir iPhone 11 Pro Max kullanıcısıysanız, gelecekte resmi servis açısından destek almanızın çok daha zor olabileceği anlamına geliyor.

HALA GÜNCEL YAZILIMI DESTEKLİYOR

Donanım desteği kısıtlansa da, iPhone 11 Pro Max hala en güncel işletim sistemi olan iOS 26'yı desteklemeye devam ediyor.

İlginç bir şekilde, standart iPhone 11 Pro modeli bu listeye dahil edilmedi. Bu durum, Apple’ın bu modeli belirli bölgelerde daha uzun süre satışta tutmuş olabileceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.