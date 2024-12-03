Apple çalışanlarını gözetlemekle suçlanıyor

Haber Merkezi

Apple, Kaliforniya'da açılan yeni bir davada, çalışanlarının iPhone ve iCloud hesaplarını yasadışı olarak gözetlemekle suçlandı.

Dava, aynı zamanda Apple'ı, çalışanlarının maaş ve çalışma koşullarını tartışmasını engellemekle de suçluyor.

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL CİHAZLARINA YAZILIM YÜKLENİYOR

Dava, Apple'ın çalışanlarından işte kullandıkları kişisel cihazlara yazılım yüklemelerini istediğini iddia ediyor.

Bu yazılımın, Apple'ın çalışanların e-posta, fotoğraf kütüphaneleri, sağlık bilgileri, akıllı ev verileri ve kişisel bilgiler gibi verilere erişmesine izin verdiği belirtiliyor.

ÇALIŞANLARIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANIYOR

Apple, çalışanlarının medya ile maaş ve çalışma koşullarını tartışmasını engelliyor ve hatta yasal olarak korunan koşullar altında bile ihbarcı olmalarını yasaklıyor. Dava, Apple'ın bu politikalarının çalışanların ifade özgürlüğünü kısıtladığını savunuyor.

APPLE, GÖZETİM POLİTİKASINI SAVUNUYOR

Apple, davada yapılan iddiaların asılsız olduğunu ve çalışanlarının şirketteki çalışma koşullarını tartışma hakları konusunda her yıl eğitim aldıklarını belirten bir açıklama yayınladı.

Ancak dava, Apple'ın çalışanlarına ofiste kullanmaları için Apple'a ait bir iPhone teklif ederken, aynı zamanda çalışanların kendi iPhone'larını getirmelerini önerdiğini ve bu cihazları izleyebildiğini iddia ediyor.

DAVANIN SONUCU BELİRSİZ

Davanın sonucu henüz belli değil. Ancak dava, Apple'ın çalışan gizliliği politikaları hakkında önemli sorular ortaya koyuyor.

Apple, çalışanlarının kişisel verilerini ne kadarına erişebiliyor? Çalışanların ifade özgürlüğü ne kadar korunuyor? Bu soruların yanıtları, davanın sonucunda belli olacak.