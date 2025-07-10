Apple CEO'su Tim Cook, artık tasarım ekibini denetleyecek

Apple'da üst düzey yönetimde önemli bir değişiklik yaşanıyor ve CEO Tim Cook, şirketin tasarım ekibinin doğrudan denetimini üstlenmeye hazırlanıyor.

Bu değişiklik, Jony Ive'ın 2019'daki ayrılışından bu yana tasarım ekibine liderlik eden COO Jeff Williams'ın bu yıl içinde emekliye ayrılacak olmasından kaynaklanıyor.

TASARIM TUTARLILIĞI İÇİN STRATEJİK HAMLE

Sektör uzmanları, tasarım ekibinin doğrudan CEO'ya rapor vermesinin, şirketin vizyonuna sadık kalmasına ve ürünler arasında tasarım tutarlılığını korumasına yardımcı olacağına inanıyor.

Bu hamle, Apple'ın "Liquid Glass" adını verdiği ve Vision Pro'dan esinlenen yeni bir görsel stile geçerek büyük bir tasarım değişikliğine gittiği bir dönemde geldi.

YENİ COO TASARIMDAN SORUMLU OLMAYACAK

Jeff Williams emekli olana kadar mevcut sorumluluklarını sürdürecek. Williams'ın ardından Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Sabih Khan yeni COO olacak, ancak tasarım ekibi ona değil, doğrudan Tim Cook'a bağlanacak.