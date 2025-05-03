Apple CEO'su Tim Cook, Trump vergilerinin maliyetini açıkladı

Haber Merkezi

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin yatırımcılarla yaptığı ikinci çeyrek kazanç görüşmesinde Başkan Trump'ın gümrük tarifelerinin olası etkilerine ilişkin ilk yorumlarını yaptı.

Cook, iPhone üreticisinin mart ayında sona eren çeyrekte tarifelerden çok az etkilendiğini söyledi.

3. ÇEYREK MALİYET TAHMİNİ

Cook, Apple'ın önümüzdeki çeyrek için tarife etkisini kesin olarak tahmin edemediğini söyledi.

Ancak, mevcut küresel tarife oranları ve politikaları değişmezse ve yenileri eklenmezse, şirketin tarifelerin 3. çeyrek maliyetlerine yaklaşık 900 milyon dolar ekleyeceğini tahmin ettiğini belirtti.

Bu tahmin, yatırımcılar tarafından "oldukça iyi bir sonuç" olarak nitelendirilse de ABD ticaret politikasındaki son hızlı değişiklikler nedeniyle gelecek çeyreklere yönelik endişeler devam ediyor.

Cook, bu 900 milyon dolarlık tahminin sadece bir fikir vermek amaçlı olduğunu ve yalnızca mevcut durumun çeyreğin geri kalanında devam etmesi halinde geçerli olacağını vurguladı.

Cook, CNBC'ye verdiği bir röportajda, Apple'ın ABD pazarı için ürettiği iPhone'ların yaklaşık yarısını Hindistan'dan tedarik ettiğini belirtti.

ABD pazarına yönelik diğer birçok ürünün ise Vietnam'dan geldiğini söyleyerek, Çin odaklı tarife etkisini bir ölçüde azaltmaya çalıştıklarını ima etti.