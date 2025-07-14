Apple CEO'su Tim Cook'un rakibi yok: Yıllarca koltukta oturabilir

Teknoloji devi Apple, son yılların en büyük liderlik değişimlerinden birini yaşarken, şirketin zirvesindeki isim olan CEO Tim Cook'un pozisyonu sağlamlığını koruyor.

Yapay zeka alanındaki aksaklıklara rağmen yönetim kurulunun tam desteğini alan Cook'un, yakın zamanda görevinden ayrılması beklenmiyor.

POTANSİYEL VELİAHT JEFF WILLIAMS EMEKLİ OLUYOR

En büyük değişiklik, 1998'den beri Apple'da olan ve Tim Cook'un muhtemel halefi olarak görülen Operasyon Direktörü (COO) Jeff Williams'ın yaklaşan emekliliği.

Williams'ın ayrılmasıyla, tasarım ekipleri doğrudan Tim Cook'a, sağlık ve Siri yazılımları ise Craig Federighi'ye bağlanacak şekilde bir yeniden yapılanmaya gidiliyor.

COOK'UN YERİNE GEÇECEK NET BİR İSİM YOK

Williams'ın ayrılığı, Apple'da belirgin bir "iki numara" bırakmıyor ve bu da halefiyet planları konusunda endişelere yol açıyor.

Donanım şefi John Ternus olası bir gelecek CEO adayı olarak görülse de finans ve operasyonlardaki sınırlı deneyiminin bu yolu zorlaştırabileceği belirtiliyor.