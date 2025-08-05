Apple, ChatGPT'ye rakip olacak: Gizli ekip kuruldu

Teknoloji devi Apple'ın, kendi yapay zeka arama motorunu geliştirmek için gizli bir ekip kurduğu ortaya çıktı.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre bu hamle, şirketin daha önce sohbet robotu geliştirmeye sıcak bakmadığı yönündeki duruşunu değiştirdiği anlamına geliyor.

EKİBİN BAŞINDA ESKİ BİR SIRI YÖNETİCİSİ VAR

"Cevaplar, Bilgi ve Bilgi" (AKI) olarak adlandırılan bu yeni dahili ekibin başına, eski Siri yöneticisi Robby Walker getirildi.

Bu gelişme, Apple'ın Apple Intelligence'ın zorlu başlangıcının ardından yapay zeka yeteneklerini iyileştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

PERPLEXITY GİBİ GİRİŞİMLERLE ORTAKLIK DA MASADA

Apple, kendi ekibinin yanı sıra, yapay zeka arama motoru konusunda uzmanlaşmış Perplexity gibi girişimlerle de iş birliği yapmaya ilgi gösteriyor.

Henüz erken aşamada olan bu projenin, gelecekte Apple Intelligence ve Siri'ye önemli katkılar sağlaması bekleniyor.