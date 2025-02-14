Apple Çin pazarındaki düşüşü durdurmak istiyor: Alibaba ile iş birliği yaptı

Haber Merkezi

Apple, Çin'deki akıllı telefon pazarındaki düşüşü durdurmak ve rekabet gücünü artırmak için önemli bir adım attı.

Şirket, iPhone'lara yapay zeka destekli özellikler eklemek üzere Çinli teknoloji devi Alibaba ile iş birliği yapacağını duyurdu.

APPLE, ÇİN'DE NEDEN ZORLANIYOR

Apple, son yıllarda Çin pazarında zorlu bir dönemden geçiyor. Huawei'nin ABD yaptırımlarından kurtulması ve Vivo gibi yerel markaların yükselişi, Apple'ın pazar payını olumsuz etkiledi.

Ayrıca, iPhone'larda gelişmiş yapay zeka özelliklerinin olmaması da Çinli tüketicilerin ilgisini azalttı.

ALIBABA İLE İŞ BİRLİĞİNİN DETAYLARI

Apple, Çin'deki iPhone'lara yapay zeka destekli özellikler getirmek için Alibaba ile güçlerini birleştiriyor.

Bu iş birliği kapsamında, Alibaba'nın yapay zeka modelleri iPhone'lara entegre edilecek.

Alibaba'nın e-ticaret ve ödeme platformlarından elde ettiği geniş veri, daha kişiselleştirilmiş ve verimli bir yapay zeka deneyimi sunulmasını sağlayacak.

APPLE'IN HEDEFİ PAZAR PAYINI GERİ KAZANMAK

Apple, Alibaba ile yaptığı iş birliğiyle Çin pazarındaki kayıplarını telafi etmeyi ve pazar payını geri kazanmayı hedefliyor.

Şirket, yapay zeka destekli yeni özelliklerle Çinli tüketicilerin ilgisini yeniden çekmeyi planlıyor.