Apple duyurdu: Yapay zeka destekli Siri 2026'ya ertelendi

Haber Merkezi

Apple, Siri'nin yapay zeka tabanlı yeni özelliklerinin 2026 yılına kadar ertelendiğini açıkladı. Bu gecikme, Siri'yi daha kişiselleştirilmiş ve çeşitli uygulamalardaki görevleri ele alabilecek hale getirmek için tasarlanan Apple Intelligence girişiminin bir parçası olarak planlanan geliştirmeleri etkiliyor.

APPLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Şirket, yaptığı açıklamada, Siri'yi uygulamalar içinde ve arasında kullanıcıya özgü bilgileri anlayıp bunlara göre hareket edebilen, daha fazla bağlam farkındalığına sahip bir asistana dönüştürme çalışmalarının tahmin edilenden daha karmaşık olduğunu belirtti.

Apple, bu özelliklerin 2025'te kullanıma sunulacağını daha önce duyurmuştu, ancak şimdi kullanıcıların bu gelişmiş yetenekleri deneyimlemek için daha uzun süre beklemesi gerekecek.

Bu ertelenen özellikler, Apple'ın daha geniş bir yapay zeka girişimi olan Apple Intelligence'ın bir parçası olarak geliştiriliyor.

Apple Intelligence, Siri'nin Apple cihazlarında depolanan verilerle daha sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesini ve kullanıcıların kişisel bağlamlarına göre daha akıllı ve faydalı hale gelmesini hedefliyor.

Apple, bu gecikmenin nedenlerini, kullanıcı gizliliğini korurken bu yapay zeka özelliklerini desteklemek için gereken yeni bulut bilişim altyapısının karmaşıklığına ve Siri'nin yeteneklerini geliştirme çalışmalarına bağlıyor.