Apple, ekranlı HomePod modelini 2026'ya erteledi

Apple'ın akıllı ev pazarındaki en önemli yeni ürünlerinden biri olması beklenen ekranlı HomePod'un çıkışının bir kez daha ertelendiği bildirildi.

En güvenilir Apple kaynaklarından Mark Gurman'a göre, daha önce bu yıl tanıtılması beklenen cihaz artık 2026'da piyasaya sürülecek.

ERTELEMENİN NEDENİ: BİR TÜRLÜ GELİŞMEYEN YAPAY ZEKALI SIRI

Gurman'a göre, ekranlı HomePod'un kaderi doğrudan Apple'ın yapay zeka destekli yeni Siri versiyonuna bağlı.

Ancak Apple'ın yeni Siri'yi bir türlü istenilen seviyeye getirememesi ve piyasaya sürememesi, "evin beyni" olması planlanan HomePod'un çıkış tarihini de doğrudan etkiledi.

MART 2025'TEN 2026'YA UZANAN GECİKME

Ekranlı HomePod için ilk beklentiler Mart 2025'te piyasaya sürülmesi yönündeydi, ancak bu tarih daha sonra yıl sonuna kaydırılmıştı.

Gurman'a göre ise ürünün 2026'da piyasaya sürülmesi artık "kesinleşmiş" durumda.