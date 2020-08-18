Apple, Epic Games'in geliştirici hesaplarını da kapatıyor

Apple'ın, battle royale oyunu Fortnite'ı kendi mağazasından kaldırmasının ardından, Epic Games ile arasındaki gerilim yükseldi. Apple, şimdi de Epic Games'in Apple geliştirici hesabını silecek.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite, geçtiğimiz günlerde hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan kaldırılmıştı. Hiç beklenmedik bir anda yaşanan bu gelişme, Epic Games ile Apple'ı karşı karşıya getirmişti.

Epic Games, yeni güncelleme ile oyuna kendi ödeme sistemini eklemiş ve oyun için satın alımları daha uygun fiyata sunmuştu.

APPLE KARŞI ÇIKTI

App Store kurallarına göre geliştiriciler, mobil uygulamalarında Apple'ın uygulama içi ödeme sistemini kullanmak zorunda. Çünkü Apple, bu ödeme yöntemlerinden yüzde 30'a kadar kesinti yapıyor.

Epic Games ise, oyuna eklediği kendi ödeme sistemi ile bu kesintilerden kurtulmayı amaçladı, ancak bu adım Fortnite'ın App Store'dan kaldırılmasına neden oldu ve iki şirketi karşı karşıya getirdi.

APPLE, EPIC GAMES'İN GELİŞTİRİCİ HESAPLARINI DA KAPATIYOR

Apple ile Çinli şirket arasındaki kavga her geçen gün büyümeye başladı. Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan Epic, şirketin tüm Apple geliştirici hesaplarının kapatılacağını açıkladı.

Paylaşılan açıklamaya göre Apple, 28 Ağustos'ta Epic Games'in tüm geliştirici hesaplarını kapatacak ve iOS geliştirici araçlarına olan erişimini kesecek.

Daha önce Fortnite'ı kaldırdığı için Apple'a dava açan Epic, şimdi de hesabını kapatacağı için Apple'ı mahkemeye verecek.

İki şirket arasındski bu gerilimin önümüzdeki günlerde daha da tırmanması bekleniyor.