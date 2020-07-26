Apple, Face ID teknolojisini Mac'lere getiriyor

Apple, iPhone'larda kullandığı Face ID yüz tanıma özelliğini Mac modellerine de getirmeye hazırlanıyor.

Son yıllarda akıllı telefon kullananların sayısı katlanarak artınca, güvenlik önlemleri de oldukça ön plana çıkmaya başladı. Birçok akıllı telefon üreticisi, kendi güvenlik önlemlerini geliştirerek telefonlara ekledi.

Bu üreticilerden biri olan Apple, 2017 yılında çıkardığı iPhone X modlei ile Face ID teknolojisini resmen kullanıma sunmuştu.

Apple'ın geliştirdiği yüz tanıma teknolojisi Face ID, kullanıcıların ekran kilidini açma veya kimlik doğrulama gibi işlemleri yüzleriyle gerçekleştirmelerini sağlıyor.

MAC'LERDE DE KULLANILABİLECEK

Apple'ın yayınladığı macOS'un beta sürümünü inceleyen geliştiriciler, "FaceDetect" ve "BioCapture" gibi çeşitli yüz tanıma kodlarına rastladı. Bu özellikler, Apple'ın Mac modellerinde yeni bir yüz tanıma özelliği kullanıma sunacağını gösteriyor.

Şu anda henüz geliştirilme aşamasında olan Mac için FaceID özelliğinin kullanıma sunulması biraz zaman alacak gibi görünüyor.

FACE ID NASIL ÇALIŞIYOR

TrueDepth kamera, Secure Enclave ve Neural Engine gibi Apple'ın geliştirdiği teknolojileri harmanlayan Face ID, yüzünüzün derinlik haritasını oluşturarak çeşitli analizler yapıyor ve yüzünüzün matematiksel modelini oluşturuyor.

Daha sonra ise Face ID yüz kilidi ile telefonunuzu açtığınız her an, bu işlemler tekrarlanıyor ve sistem kendini yeniliyor. Örneğin yüzünüzde herhangi bir değişiklik meydana gelse bile (saç, sakal, makyaj) sistem sizi rahatlıkla tanıyabiliyor.

Sürecin bu kadar hızlı işlemesinin nedeni ise Apple'ın yeni iPhone modellerinde bulunan işlemci. Bu işlemcinin içerisinde yer alan Neural Engine motoru, saniyede 5 trilyon işlem yaparak süreci siz fark etmeyeceğiniz kadar hızlandırıyor.

Bu nedenle Neural Engine motorunun yeni Mac modellerinde de kullanılması bekleniyor