Apple, iki iPhone modelini daha emekliye ayırdı

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Apple, 2016 yılında piyasaya sürülen ve bir zamanlar şirketin amiral gemisi olan iPhone 7 Plus'ı resmi olarak "vintage" ürünler listesine dahil etti.

Bu akıllı telefon, çift arka kamera sistemi, katı hal ana ekran düğmesi ve ikonik Jet Black kaplama gibi özelliklerle dikkat çekiyordu.

Cihazın Apple'ın "vintage" listesine girmesi, kullanıcılar için bazı önemli değişiklikler getiriyor.

APPLE'IN 'VINTAGE' VE 'ESKİMİŞ' TANIMLARI

Apple'ın terminolojisine göre, bir ürün beş yıldan uzun ama yedi yıldan az bir süredir satılmamışsa "vintage" olarak kabul ediliyor.

Bu süreyi aştığında ise ürün "eskimiş" sayılıyor; yani Apple ve yetkili servis sağlayıcıları artık onarım veya yedek parça sunmuyor.

iPhone 7 Plus kullanıcıları, stokta parça olduğu sürece şimdilik hala servis alabiliyorlar, ancak zamanla bileşen temini zorlaşacak.

iPHONE 8 DE LİSTEYE EKLENDİ

Apple, iPhone 7 Plus'ın yanı sıra iPhone 8'in 64 GB ve 256 GB modellerini de "vintage" listesine ekledi.

128 GB iPhone 8 ise raflarda daha uzun kaldığı için henüz bu listeye dahil edilmedi.

Ayrıca, iPad Air 2 ve iPad mini 2 gibi eski modeller "eskimiş" kategorisine kaydırıldı, bu da onlar için servis veya parça sağlanmayacağı anlamına geliyor.