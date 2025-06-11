Apple, Intel işlemcili Mac'lere desteğini gelecek yıl sonlandırıyor

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Apple, WWDC 2025'te yaptığı duyuruyla, Intel tabanlı Mac bilgisayarlar için yolun sonuna gelindiğinin sinyalini verdi.

Şirket, bu yıl tanıtılan macOS 26 Tahoe'nin, Intel işlemcili Mac'leri destekleyen son büyük işletim sistemi güncellemesi olacağını açıkladı.

MACOS 27 İLE BİRLİKTE DESTEK KESİLİYOR

Apple'ın kararı, gelecek yıl yayınlanacak olan macOS 27 ve sonraki sürümlerin getireceği yeni özelliklerin artık Intel tabanlı Mac'lere gelmeyeceği anlamına geliyor.

Bu durum, 2019 model 16 inç MacBook Pro ve 2019 ile 2020 arasında piyasaya sürülen belirli iMac ve Mac Pro modelleri gibi macOS Tahoe desteği alan son Intel Mac'leri de kapsıyor.

macOS Tahoe'nin dahi bazı eski Intel Mac'leri (örneğin Intel MacBook Air veya Mac mini) desteklemediği düşünüldüğünde, Apple'ın Intel platformundan tamamen çekilme süreci hızlanmış durumda.

Gelecek yıldan itibaren yeni özellik güncellemeleri yalnızca M1 çipi ve daha yenisine sahip Apple Silicon Mac'ler için yayınlanacak.

GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Özellik güncellemeleri sona erse de, Apple Intel Mac kullanıcılarını bir anda güvensiz bırakmayacak.

Şirketin standart politikasına göre, macOS 26 Tahoe uyumlu son sürüm olsa bile, bu cihazların üç yıl daha güvenlik güncellemeleri almaya devam etmesi bekleniyor.

Bu, kullanıcıların en az 2028 yılına kadar olası güvenlik tehditlerine karşı korunmaya devam edeceği, ancak yeni işletim sistemi özelliklerinden mahrum kalacağı anlamına geliyor. Bu tarihten sonra ise Intel Mac'ler için resmi yazılım desteği tamamen sona erecek.