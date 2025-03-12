Apple, iOS 18.3.2 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

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Teknoloji devi Apple, iPhone kullanıcıları için merakla beklenen iOS 18.3.2 güncellemesini kullanıma sundu.

Bir önceki güncelleme olan iOS 18.3.1'in yayınlanmasının ardından gelen bu yeni sürüm, kullanıcılara daha stabil ve güvenli bir deneyim vadediyor.

iOS 18.3.2, özellikle hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleriyle dikkat çekiyor ve bazı akış içeriklerinin oynatılmasını engelleyen kritik bir sorunu ortadan kaldırıyor.

GÜVENLİK VE PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ

Apple, iOS 18.3.2 ile birlikte bir dizi önemli güvenlik açığını da kapatıyor. Şirket, güncellemenin güvenlik düzeltmeleriyle ilgili detaylı bilgileri resmi web sitesinde yayınladı.

Bu güncelleme, iPhone kullanıcılarının cihazlarını daha güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak. Ayrıca, yapılan hata düzeltmeleri sayesinde, kullanıcıların karşılaştığı performans sorunları da giderilmiş olacak.

AKIŞ İÇERİĞİ OYNATMA SORUNUNA ÇÖZÜM

iOS 18.3.2'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, bazı akış içeriklerinin oynatılmasını engelleyen bir sorunu çözmesi.

Kullanıcılar, bu güncelleme ile birlikte favori dizi ve filmlerini sorunsuz bir şekilde izleyebilecekler. Bu, özellikle mobil cihazlarında video içeriklerini sıkça tüketen kullanıcılar için büyük bir rahatlama sağlayacak.

GÜNCELLEME NASIL YAPILIR

iOS 18.3.2 güncellemesini yüklemek oldukça basit. iPhone kullanıcıları, Ayarlar uygulamasına gidip Genel'i seçtikten sonra Yazılım Güncelleme bölümünden yeni güncellemeyi indirebilirler.

Güncelleme dosyası indirildikten sonra, kullanıcıların yapması gereken tek şey, ekrandaki talimatları takip ederek kurulumu tamamlamak.