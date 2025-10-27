Apple, iPad Pro'da buhar odası soğutma sistemi kullanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mark Gurman, yeni nesil iPad Pro için önemli bir yükseltmenin yolda olduğunu bildirdi.

M6 çipli modele entegre edilecek buhar odası soğutma sistemi, cihazın ince ve fansız tasarımından ödün vermeden verimliliğini artıracak.

M4 IPAD PRO SOĞUTMASI YETERSİZ KALDI

Apple, geçen yıl M4 iPad Pro modelinde, ısıyı Apple logosu aracılığıyla dağıtan bakır bir soğutucu kullanmıştı.

Ancak bu çözümün yeterli olmadığı, bu nedenle şirketin M6 çipli modelde buhar odası teknolojisine geçiş yapmayı planladığı belirtiliyor.

OYUN PERFORMANSINI ARTIRACAK

Buhar odası soğutma sisteminin, özellikle oyun oynarken aşırı ısınmayı önlemede oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştı.

Teknoloji devi, bu yenilikçi soğutma çözümünü ilk olarak iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde kullanmıştı.

YENİ IPAD PRO İÇİN TARİH 2027

Apple'ın iPad Pro serisi için genellikle 18 ayda bir güncelleme yayınladığı biliniyor.

Bu gelişmiş soğutma teknolojisine sahip yeni modelin 2027 başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.