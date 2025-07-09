Apple, iPhone 17 ile 60Hz yenileme hızından tamamen vazgeçebilir

Sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 serisinin ekran ve tasarım özelliklerinde büyük değişiklikler yapacağını iddia etti.

En dikkat çekici iddia ise, şirketin standart iPhone modellerinde uzun süredir eleştirilen 60Hz ekran yerine, tüm seride 120Hz ProMotion teknolojisini standart hale getireceği yönünde.

DAHA İNCE ÇERÇEVELER VE YENİ EKRAN BOYUTLARI

Sızıntıya göre Apple, artık ultra ince çerçeveleri yalnızca Pro modellere ayırmayacak ve standart iPhone 17 ile yeni iPhone 17 Air dahil tüm seride daha ince çerçeveler sunacak.

Ayrıca standart iPhone 17'nin 6,3 inçlik daha büyük bir ekrana, yeni iPhone 17 Air modelinin ise 6,7 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor.

DİNAMİK ADA DA YENİLENİYOR

Sızıntılar ayrıca iPhone 17 serisinde yeniden tasarlanmış bir Dinamik Ada'ya da işaret ediyor.

Ancak bu değişikliğin donanımsal bir küçülmeden ziyade, yazılım düzeyinde bir kullanıcı arayüzü güncellemesi olabileceği tahmin ediliyor.