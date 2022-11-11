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    Apple, iPhone'lardaki uydu bağlantısı için 450 milyon dolar harcayacak

    iPhone 14 serisinde sunulan acil durum uydu bağlantısı için Globalstar firması ile anlaşan Apple, diğer şirketlerle de görüşme halinde.
    • 11.11.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 15:15
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    Apple, iPhone'lardaki uydu bağlantısı için 450 milyon dolar harcayacak

    Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkmıştı.

    Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

    iPhone 14 modellerinde kullanılacak uydu özelliği, ABD merkezli uydu iletişim şirketi Globalstar tarafından desteklenecek.

    Apple, 450 milyon dolar harcayacak

    Apple, bu özellik için global uydu şirketlerine 450 milyon dolar harcama yapacak. Yapılan harcamanın büyük bir çoğunluğu uydu işletmelerine sahip Globalstar şirketine gidecek.

    iphone

    Sağlanan fonlarla, uyduların yanı sıra yer istasyonlarının Apple tarafından tasarlanan yeni bir anten türüyle donatılması için de ödeme yapılacak.

    iPhone 14 serisinde sunulan acil durum uydu bağlantısı için Globalstar firması ile anlaşan Apple, diğer yandan Elon Musk'ın Starlink uydularını da kullanmak istiyor.

    Görüşmelerin olumlu sonuç vermesi halinde, gelecekte iPhone'lar Starlink uydularından da faydalanabilir.


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