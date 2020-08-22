Apple, İsrail merkezli yapay zeka şirketini gizlice satın aldı

Apple, iPhone'ların kamerasını geliştirmek için İsrail merkezli Camerai isimli yapay zeka şirketini bünyesine kattı.

Akıllı telefonlarda kullanılan teknolojilere yapay zekanın da dahil olmasıyla özellikle kamera konusunda büyük yenilikler karşımıza çıktı.

Birçok şirket, kendi akıllı telefon modellerinde yapay zeka destekli kameralar kullanırken, mobil fotoğrafçılıkta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

APPLE GİZLİCE İSRAİLLİ ŞİRKETİ SATIN ALDI

Önümüzdeki ekim ayında iPhone 12 serisini tanıtmayı planlayan Apple, İsrail merkezli yapay zeka girişimi Camerai'yi bünyesine kattı. Şirketin söz konusu satın alma ile ilgili hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Basında çıkan haberlere göre Apple, İsrailli şirketi iPhone'ların kamerasını daha da geliştirmek için kullanacak. Camerai'nin teknolojileri sayesinde iPhone kameraları, fotoğraflanmak istenen bölgeyi daha iyi tarayabilecek.

Satın alma sonrası 2014'te kurulan şirkette görev yapan araştırmacıların, Apple'ın AR-GE departmanına transfer edildiği belirtiliyor.

