Apple, İsviçre Meyve Birliği ile mahkemelik oldu Apple'ın elma logosu kullanan tüm şirketlere karşı dava açacağı aktarıldı. İsviçre Meyve Birliği logosunu değiştirmek zorunda kalabilir

Isırılmış elma logosu kullanan Apple'ın, logo konusunda son derece korumacı bir tutum sergilediği herkes tarafından biliniyor. Ancak teknoloji devi, zaman zaman bu tavrını abartarak tepki çekiyor.

Geçtiğimiz yıllarda çocuklar için yemek öğünleri planlama uygulaması "Prepear"a elma logosu kullandığı için dava açan Apple, artık tüm elma logolu şirketleri mahkemeye vermeye başladı.

Apple'ın son kurbanı İsviçre Meyve Birliği

Son olarak 2011 yılında 100. yılına özel logosunu yeniden tasarlayan İsviçre Meyve Birliği'ne Apple tarafından dava açıldı ve logonun değiştirilmesi istendi.

İsviçre Meyve Birliği ise elma simgesinin evrensel olduğunu ve herkesin kullanabileceğini söylüyor.

Apple tarafından henüz resmi bir yanıt gelmese de şirketin Apple'ın logosundaki elma için lisans satmak istediği öne sürülüyor.

Apple, 2020 yılında aynı gerekçeyle Kanadalı Prepear firmasına dava açmıştı. Apple, firmanın logosunda bulundan armut görselinin karışıklığa neden olacağını düşünerek olayı yasal boyuta taşımıştı.