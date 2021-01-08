Apple, kendi otomobilini üretmek için Hyundai ile görüşmelere başladı

Apple, kendi otomobilini üretmek için Hyundai ile görüşmelere başladı

Apple, üzerinde çalıştığı sürücüsüz otomobiller için Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai ile yakın temasta.

Son zamanlarda sürücüsüz otomobillere olan ilgi bir hayli artmış durumda. Birçok şirket bu pazara dev yatırımlar yaparken, Apple'ın da yıllardır "Project Titan" isminde sürücüsüz araç projesi üzerinde çalıştığı biliniyor.

Tamamen elektrikli olması beklenen otomobil hakkında şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmamış ve şirket, günümüze kadar bu projeyi gizlilikle yürütmeyi başarmıştı.

Ancak geçtiğimiz haftalarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

HYUNDAI İLE GÖRÜŞÜYOR

Yeni ortaya çıkan haberlere göre bir yetkili, Apple'ın Hyundai ile görüşmelere başladığı bilgisine yer verdi.

Aynı habere göre, Apple Hyundai'nin dışında pek çok otomotiv şirketi ile üretim için görüşmeler yürütüyor.

İlk olarak 2014 yılında ortaya çıkan projede yıllarca bir gelişme yaşanmamıştı. Ancak şirket, 2018 yılında eski Tesla çalışanı Doug Field'ı transfer ederek ilk sinyalleri vermişti.

Apple'a yakın kaynaklar tarafından yapılan diğer açıklamalara göre Apple, aracını kendisi üretmek yerine başka otomobil üreticileriyle lisans anlaşması yapabilir.

Yani tüm teknolojileri Apple'a ait olan bir otomobil, ünlü bir otomobil markası adı altında satışa çıkabilir. Bakalım bu üretici Hyundai mi olacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

