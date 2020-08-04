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    Apple, mağaza kiralarının yüzde 50 düşürülmesini istedi

    Apple, İngiltere'de bulunan mağazalarının mülk sahiplerinden kira indirimi talep etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 12:32
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    Apple, mağaza kiralarının yüzde 50 düşürülmesini istedi

    Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle üretimi azaltan ve mağazalarını kapatmak zorunda kalan Apple, normalleşme ile birlikte yine eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor. Ancak gelen haberler, Apple için işlerin pek de iyi gitmediğini gösteriyor.

    KİRA İNDİRİMİ TALEP ETTİ

    Koronavirüs salgını nedeniyle mağazalara olan talebin azalması ve ziyaretçi sayısının bir hayli düşmesi, Apple'ı harekete geçirdi. ABD'li şirket, kiraların oldukça yüksek olduğu Londra'da mülk sahiplerinden yüzde 50 indirim talep etti.

    15 Haziran itibarıyla İngiltere'deki 32 mağazasını yeniden açan Apple, görünüşe göre  salgın dönemindeki zararını kira indirimleriyle telafi etmek istiyor.

    Londra'daki Apple Store'dan görüntüler - İZLE

    apple

    "İNDİRİM YAPIN SÖZLEŞME UZATALIM"

    İngiltere'den gelen haberlere göre; mülk sahiplerine haber gönderen Apple, yüzde 50 indirim yapmaları halinde kira sözleşmelerini uzatmayı teklif etti.

    Aslına bakacak olursak İngiltere'deki alışveriş merkezi sahipleri, Apple'dan vazgeçmek istemiyor. Çünkü Apple Store'un varlığı daha fazla ziyaretçi çektiği için diğer mağazaların satış oranları da artıyor.

    Apple ile mülk sahipleri arasında nasıl bir anlaşma olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

    Instagram: @eshteknoloji

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