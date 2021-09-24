Apple Music, iOS 15 ile kafa takibi özelliğine kavuştu

AirPods kulaklıkları için kafanızı çevirdiğiniz yöne doğru müziği yönlendiren dinamik kafa takibi özelliği, iOS 15 ile iPhone'lara sunuldu.

Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen İOS 15 güncellemesini desteklenen iPhone modelleri için kullanıma sunmuştu.

Yeni güncelleme ile iPhone'lara birçok yenilik eklenirken, bu yeniliklerden biri de Apple Music'e gelen kafa takibi özelliği.

360 DERECE SES DENEYİMİ

Kafa takibi özelliği, ses içeriklerinin mekana odaklı sanal bir pozisyonunu oluşturuyor.

Kullanıcı kafasını çevirdiği zaman enstrüman veya vokallerin o yöne doğru yönelmesini sağlayan özellik, böylece seslerin kullanıcıları çepeçevre sarmasını sağlıyor.

Kafa takibi özelliği, AirPods Pro ve AirPods Max kulaklık modelleri ile uyumlu halde çalışıyor.

Bu nedenle eğer standart bir AirPods kulaklığınız varsa, bu özellik Apple Music uygulamasında çalışmıyor.