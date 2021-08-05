Apple, ofisteki cinsiyet ayrımı iddialarını soruşturuyor

Apple, bir kadın mühendisin ofiste cinsiyetçi tavırlar gördüğüne dair attığı tweet'lerden sonra, iddialar hakkında araştırma başlattı.

Apple’da kıdemli program yöneticisi olarak görev alan Ashley Gjovik, geçtiğimiz günlerde ofiste cinsiyetçi tavırlar gördüğüne dair gözlemlerini, kendi Twitter hesabından paylaşmıştı.

Paylaşımların ardından harekete geçen Apple, tweet atmasının ardından Gjovik'i süresiz idari izne çıkardı ve iddiaları araştırmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ashley Gjovik, “Aylardır, cinsiyetçilik, düşmanca bir çalışma ortamı, cinsel taciz, güvenli olmayan çalışma koşulları ve mobbing ile ilgili endişelerimi paylaşıyorum.

"TEDAVİ VE İZİN TEKLİF ETTİLER"

Apple'dan araştırma yaparken düşmanca çalışma ortamını hafifletmelerini istedim. Ancak onlar bana ruh sağlığı tedavisi ve tıbbi izin teklif ettiler. Onlara bunun anlamsız olduğunu ve gözetim ve sınırlar oluşturmaları gerektiğini söyledim. Başka bir seçenek yoksa bana ücretli idari izin verebileceklerini de belirttim.

Ancak sınır koymak için hiçbir çaba göstermediler, bunun yerine beni idari izne çıkardıklarını söylediler ve şirketteki belirli politikalarla ilgili endişelerimi dile getirdiğim Slack’te beni istemediklerini ima ettiler." ifadelerini kullandı.

Apple, Gjovik’in şirkette cinsiyet ayrımcılığına ilişkin iddialarını ikinci kez araştırıyor. Çalışan ilişkileri ekibi, daha önceki de benzer iddiaları araştırmış ve herhangi bir terslik olmadığını tespit etmişti.