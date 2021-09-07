Apple, Samsung'dan kamera lensi almak istemiyor

Apple, 2023 iPhone serisi için katlanır lens teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ancak ABD'li şirket, lenslerin patenti elinde olan Samsung ile çalışmaya sıcak bakmıyor.

Apple, önümüzdeki günlerde merakla beklenen yeni iPhone 13 serisini tanıtacak. Telefonlar, her ne kadar kamera konusunda çok farklı bir teknoloji kullanmayacak olsa da Apple'ın gelecek planları oldukça büyük.

Apple, 2023 yılında piyasaya sürülecek yeni iPhone modelleri için katlanabilir kamera lensleri kullanmak istiyor.

Bu teknoloji, daha kalın bir kasa gerektirmeden önemli ölçüde geliştirilmiş optik yakınlaştırma ve görüntü sabitlemeyi maksimum seviyeye çıkarabilir.

PATENTLER SAMSUNG'A AİT

Samsung, katlanabilir kamera lenslerine ait patentleri 2019 yılında Corephotonix şirketinden satın almıştı. Bu nedenle Apple, söz konusu teknolojiyi kullanabilmek için Samsung'un kapısını çalmak zorunda.

APPLE, SAMSUNG'A SICAK BAKMIYOR

Apple, 2023'te Samsung firmasını katlanmış lens modülü için tedarik zincirinden çıkarmayı planlıyor.

Apple, ''Periscope'' kamera olarak tanıtacağı lens bileşenlerini ayrı olarak tedarik etmeyi hedefliyor. Ancak patentlerin Samsung'a ait olması şirketin önündeki en büyük engel.

ABD'li şirket, bu durumdan kurtulabilmek için patentlere takılmadan lensi üretmenin bir yolunu arıyor.

Eğer herhangi bir yol bulunamazsa, Apple lensleri lisanslamak için Samsung'a yüklü bir miktar para ödemek zorunda kalacak.