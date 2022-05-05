Apple, tedarik sorunları yaşıyor: iPhone fiyatları artabilir

Apple CEO'su Tim Cook, 2022'nin üçüncü çeyreğinde şirketin arz açığı ile karşı karşıya kalabileceğini duyurdu. Söz konusu sorun, iPhone fiyatlarına zam olarak yansıyabilir.

Çin'de vaka sayılarındaki hızlı artış ve karantina kararları, ülkedeki dev şirketleri zor durumda bırakıyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple tedarikçisi Foxconn'un üretimi durdurmasının ardından bir hamle de Tayvanlı Pegatron'dan gelmiş ve üretim askıya alınmıştı.

2022’nin ikinci çeyreğinde rekor bir kazanca imza atan Apple, yılın üçüncü çeyreği konusunda pek de iyimser değil.

4 ila 8 milyon arz açığı yaşanabilir

Apple CEO’su Tim Cook; mevcut çeyrekte yaşanan bileşen sıkıntıları, Çin’de yaşanan koronavirüs kapanmaları, döviz kuru zayıflıkları, Rus satışlarının durması ve enflasyon nedeniyle 4 milyar ila 8 milyar dolar arasında bir arz açığı yaşanabileceği söyledi.

iPhone fiyatları zamlanabilir

Raymond James finans şirketinden analist Chris Caso, sonbaharda iPhone 14 serisi piyasaya çıktığında iPhone fiyatlarının dünya genelinde artabileceğini açıkladı.

Döviz kuru sorununun uzun vadeli olabileceğini söyleyen Caso, bu zamanlamanın iPhone 14 için talihsiz olabileceğini söyledi.

Apple'ın, iPhone 14 modellerini önümüzdeki eylül ayında tanıtması bekleniyor. Ancak şirketin yaşadığı sorunlar, tarihin en pahalı iPhone'larını karşımıza çıkarabilir.

Eğer Apple için işler daha da kötüleşirse, mevcut modellerde de fiyat artışları yaşanabilir.