Apple, verimlilik sorunları nedeniyle 2nm işlemcileri 2026'ya erteliyor

Haber Merkezi

Apple, iPhone 17 Pro serisinde kullanmayı planladığı 2nm işlemcilerin üretimini 2026 yılına erteledi.

Bu ertelemenin nedeni, TSMC'nin 2nm üretim sürecinde yaşadığı verimlilik sorunları.

TSMC'NİN VERİMLİLİK SORUNLARI

TSMC, 2nm çip üretiminde beklenen verimliliğe ulaşamadı. Tayvan merkezli şirket, 2nm işlemciler için henüz seri üretim onayı almadı.

Apple, TSMC'nin verimlilik sorunlarını çözmesi için 2nm çip planlarını 2026 yılına erteledi. Bu süre zarfında Apple, 3nm işlemciler kullanmaya devam edecek.

Apple'ın 2nm işlemcileri, 2026 yılında piyasaya sürülecek iPhone 18 Pro modellerinde kullanması bekleniyor.

TSMC, şu anda aylık 10 bin adet 2nm yonga üretiyor. Şirket, 2026 yılına kadar bu sayıyı 80 bine çıkarmayı hedefliyor.

ABD'nin Arizona eyaletindeki yeni fabrika da devreye girdiğinde, TSMC'nin toplam üretim kapasitesi 140.000'e ulaşacak.

SAMSUNG DA YARIŞTA

TSMC'nin en büyük rakibi Samsung da 2nm çip üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, Samsung'un verimlilik ve performans konusunda TSMC'nin gerisinde kaldığı belirtiliyor.