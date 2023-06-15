Apple Vision Pro'nun batarya kapasitesi belli oldu Apple'ın merakla beklenen karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'nun batarya kapasitesi ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa çıkacak.

Batarya kapasitesi ortaya çıktı

Apple, Vision Pro'nun harici batarya ile 2 saate kadar pil ömrü sunacağını ancak aktif olarak tüm gün kullanılabileceğini duyurmuştu.

Paylaşılan basın görsellerinde, harici bataryanın oldukça küçük boyutlara sahip olduğu görülmüş ve bu bataryanın 6.500mAh kapasiteye sahip olduğu iddia edilmişti.

Yeni paylaşılan raporlar, bu kapasitenin yaklaşık üç kat daha yüksek 20.000mAh civarında olacağını belirtiyor. Apple Vision Pro'nun güç tüketiminin 30W olduğu tahmin ediliyor.

Yine de tüm bunların şimdilik birer sızıntıdan ibaret olduğunu belirtelim. Apple Vision Pro, gelecek yıl satışa çıktığında daha net bilgiler ortaya çıkmış olacak.