Apple Watch Kullanıcılarına Kötü Haber: Bu Modeller Raf Dışı Kalıyor

Apple, 2016’da piyasaya sürdüğü Apple Watch Series 1 modelleri için destek defterini kapattı.

Şirket, söz konusu modeli “klasik ürünler” listesinden çıkararak “satıştan kaldırılmış ürünler” kategorisine taşıdı. Bu karar, cihazın artık Apple tarafından resmi olarak desteklenmeyeceği anlamına geliyor.

Apple’ın ürün politikalarına göre, bir cihazın satışa sunulmasının üzerinden 7 yıl geçmesiyle birlikte bu tür modeller “satıştan kaldırılmış” ilan ediliyor.

Series 1 de bu sürenin dolmasıyla birlikte artık donanım onarımı ve teknik servis desteğinden tamamen çıkarıldı. Aynı zamanda, yetkili servis sağlayıcıları da bu model için parça siparişi veremeyecek.

SATIŞTAN KALDIRILAN APPLE WATCH ÜRÜNLERİ