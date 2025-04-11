Apple Watch modellerine yapay zeka özellikleri gelebilir

Haber Merkezi

Apple'ın giyilebilir teknoloji ürünü Apple Watch'a yönelik yeni bir söylenti, teknoloji dünyasında heyecan yarattı.

İddialara göre, watchOS 12 ile birlikte Apple Watch'ta visionOS'tan esinlenen bazı tasarım değişiklikleri görülebilir.

Ancak, güvenilirliği düşük bir kaynak tarafından ortaya atılan bu iddia, Apple Intelligence'ın da platforma gelme olasılığını az da olsa gösteriyor.

VISIONOS TASARIMI WATCHOS'A MI GELİYOR

Bir yılı aşkın bir süredir, iPhone işletim sisteminin visionOS'tan stilistik ipuçları alacağına dair çeşitli söylentiler dolaşıyor.

Güvenilirliği tartışmalı bazı kaynaklar, bu tasarım değişikliğinin iOS 18 ile gerçekleşeceğini iddia etse de bu gerçekleşmedi.

Daha yakın zamanlarda, bazı sızıntıcılar, visionOS tarzı bir yeniden tasarımın iOS 19 ve macOS 16 ile birlikte geleceğini öne sürdü.

Şimdi ise, MacRumors tarafından fark edilen bir rapor yayını olan The Verifier, watchOS 12'nin de aynı görsel işleme sahip olacağını iddia ediyor.

Rapor, Apple Watch'un, yarı saydam ve yenilenmiş menüler, simgeler ve daha fazlasıyla Apple Vision Pro işletim sisteminden büyük ölçüde esinlenen kullanıcı arayüzü öğeleri içereceğini belirtiyor.

İddiaya göre, işletim sistemi arayüzü için "birkaç fikir" geliştiriliyor, ancak yayın, açıklanan değişikliklerin ne zaman piyasaya sürüleceği veya sürüleceği konusunda hiçbir ayrıntı sunmuyor.

YAPAY ZEKA APPLE WATCH'A GELİR Mİ

Raporda, Apple Intelligence özelliklerinin Apple Watch Ultra'ya geleceğini ve diğer modellerin "bir yıl" içinde onu takip edeceğini öne sürüyor.

Özellikle, Apple'ın bildirim özetleme ve Genmoji özelliklerinin Apple Watch için üzerinde çalışıldığı söyleniyor.

Gecikmelerle karşı karşıya kalsa da Apple'ın yenilenen Siri'sinin yeni bir çip sayesinde akıllı saate geleceği iddiası bile var.

Mevcut haliyle Apple Intelligence, her Apple Watch ile birlikte gelen 1 GB'tan önemli ölçüde daha fazla olan en az 8 GB RAM'e sahip bir Apple Silicon çipi gerektiriyor.

Ancak Apple Watch, cihazda çalıştırmak yerine, iPhone'da orijinal olarak oluşturulan Genmoji'yi gösterebilir, iPhone'da zaten ayrıştırılmış özetlenmiş ve öncelikli bildirimleri sunabilir veya Siri'den iPhone'a daha karmaşık sorgular iletebilir.