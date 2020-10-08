Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE 12 Ekim'de Türkiye'de satışa çıkacak

Apple, geçtiğimiz ay tanıttığı yeni akıllı saat modelleri Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'yi 12 Ekim itibarıyla ülkemizde satışa çıkaracak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte yeni akıllı saatleri Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE modellerini görücüye çıkarmıştı.

Tasarım olarak bir önceki model ile hemen hemen aynı çizgilere sahip Apple Watch Series 6 ve daha uygun fiyatlı olarak tanıtılan Apple Watch SE modellerinin ülkemizde satışa çıkacağı tarih 12 Ekim olarak açıklandı.

Gelin yeni akıllı saatlerin Türkiye fiyatlarına geçmeden önce, özelliklerine kısaca bir göz atalım.

APPLE WATCH SERIES 6 ÖZELLİKLERİ

Apple Watch Series 4 ile sunulan ve Series 5 ile devam eden aynı tasarım çizgilerini koruyan Apple Watch Series 6, kandaki oksijeni izleme ve daha iyi uyku takibi gibi gelişmiş sensörlerle birlikte geliyor.

Apple Watch Series 6, yeni SpO2 sensörü sayesinde 15 saniye gibi kısa bir sürede kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Ayrıca saatin bataryası bir önceki modele göre biraz daha yükseltildi.

Apple Watch Series 6, bir önceki işlemciye göre yüzde 20 daha yüksek performans gösteren S6 işlemciden gücünü alıyor.

Apple Watch Series 6, Apple'ın bu yıl başında tanıttığı watchOS 7 işletim sistemi ile çalışıyor.

APPLE WATCH SE ÖZELLİKLERİ

Apple Watch Series 3'ün halefi olan Apple Watch SE, daha ucuz fiyatlı bir Apple Watch modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Apple Watch SE; düşme algılama, pusula, altimetre, yüzmeye dayanıklı kasa, Aile Kurulumu, uyku takibi ve yeni Apple Watch Series 6'da bulunan diğer özellikler de dahil olmak üzere Series 3'ün pek çok özel özelliğini barındırıyor.

Apple Watch SE ekranında maalesef "her zaman açık ekran" özelliği bulunmuyor.

Apple Watch Series 3'ten neredeyse iki kat performanslı çalışan S5 işlemcisinden güç alan Apple Watch SE, watchOS 7 işletim sistemini çalıştırıyor.

Mesafe, tempo, tur, kadans, yakılan kalori ve kalp atış hızı gibi ölçümleri görüntülemek için bileğinizi kaldırmanız yeterli. Saatte yer alan hep açık altimetre özelliği, yokuş inip çıkarken yükseklikteki değişimi gerçek zamanlı olarak görmenize olanak veriyor.

Sağlık uygulamalarıyla da önce çıkan akıllı saat, vücudunuzla ilgili daha bilgili olmanızı sağlıyor ve daha iyi alışkanlıklar geliştirmenize yardımcı oluyor.

Apple Watch SE, kalp atış hızınızı takip ediyor ve yolunda gitmeyen bir şey olursa önlem almanız ve bir doktora danışmanız için size haber veriyor, hatta acil durumlarda yardım bile çağırabiliyor.

APPLE WATCH SERIES 6 TÜRKİYE FİYATI

Apple Watch Series 6; gümüş, altın, uzay grisi, mavi ve kırmızı olmak üzere beş farklı renk seçeneğine sahip olacak ve 40mm - 44mm iki farklı sürümle satışa çıkacak.

40mm Apple Watch Series 6 3 bin 799 TL'den, 46mm Apple Watch Series 6 ise 4 bin 49 TL'den satışa çıkacak.

APPLE WATCH SE TÜRKİYE FİYATI

Apple’ın uygun fiyatlı akıllı saat modeli Apple Watch SE, yine 40mm ve 44mm olmak üzere iki farklı sürümle geliyor. Saatin 40mm’lik versiyonu 2 bin 699 TL, 44mm’lik versiyonu ise 2 bin 949 TL fiyatla satışa çıkacak.

Tüm modeller 12 Ekim itibarıyla satın alınabilecek.